La soluzione di Renzi per la scuola: vaccinare tutti gli insegnanti e fare tamponi periodici agli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per me le scuole, lo dico da aprile, devono essere la prima cosa da riaprire. Penso che l’unico modo sia tamponare costantemente i ragazzi e vaccinare innanzitutto i professori". Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi, intervenendo alla trasmissione “L'aria che tira" in onda su La7.Vaccinare studenti sopra i 16 anni, docenti e personale scolastico è anche la soluzione del direttore sanitario dell’Istituito nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, che in un'intervista a Repubblica ha detto “dobbiamo intervenire nei punti di snodo importanti, come la scuola. Bisogna quanto prima vaccinare gli studenti delle superiori, tenendo conto che il vaccino Pfizer può essere inoculato dai 16 anni in su, il corpo docente e non docente. E’ un’azione strategica". (Rin)