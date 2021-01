Imprese: Agdief, il fondo di Allianz per gli investimenti alternativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio del 2020, il gruppo per le assicurazioni tedesco Allianz ha istituito l'Allianz Global Diversified Infrastructure Equity Fund (Agdief) per gli investimenti alternativi, che ha raccolto circa un miliardo di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, in questo modo l'Agdief ha superato l'obiettivo originario di raggiungere i 900 milioni di euro in investimenti, nonostante la crisi del coronavirus. Il fondo è gestito da Allianz Capital Partners (Acp) e investe in tutto il mondo nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'ambiente e delle infrastrutture. Secondo Allianz, l'Agdief offre “per la prima volta” a clienti istituzionali “l'opportunità di collaborare con il gruppo per investire capitale proprio”. L'obiettivo è “lo sviluppo di un portafoglio globale di attività infrastrutturali nell'ambito di un programma di investimenti multimiliardario”. L'Agdief persegue un approccio di coinvestimento con Allianz. Più del 40 per cento del fondo miliardario è già stato impegnato in investimenti. Acp è un investitore di capitale internazionale, con attività in gestione per oltre 17 miliardi di euro nei settori delle infrastrutture e delle energie rinnovabili. In totale, Acp gestisce oltre 35 miliardi di euro in investimenti azionari alternativi nei settori del private equity, delle infrastrutture e delle energie rinnovabili. (Geb)