Finanza: Neosperience, dal 4 all'8 gennaio acquistate su Aim 9.000 azioni proprie per 47.025 euro

- La Pmi innovativa Neosperience Spa (Isin IT0005351496) ("Neosperience" o la "Società"), uno dei principali player nel settore della Digital customer experience, quotata su Aim Italia dal 20 febbraio 2019, comunica in una nota che nel periodo compreso dal 4 all'8 gennaio 2021 sono state acquistate sul mercato Aim Italia, organizzato e gestito da Borsa italiana Spa, n. 9.000 azioni proprie, pari allo 0,1199 per cento del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di euro 5,225 per un controvalore complessivo di euro 47.025. Tali operazioni sono state realizzate nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea della società del 13 luglio 2020. Gli acquisti sono stati effettuati tramite l'intermediario abilitato Banca Finnat Euramerica Spa. Alla data dell'11 gennaio Neosperience detiene direttamente n. 26.950 azioni proprie, pari allo 0,3591 per cento del capitale sociale versato. (Com)