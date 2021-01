Ambiente: Di Maio partecipa a Un75 Cop26 Roundtable on clean power transition

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha oggi preso parte alla tavola rotonda sulla transizione all'energia pulita "UN75 COP26 Roundtable on clean power transition", organizzata dal presidente designato per la COP26, Alok Sharma, e dal ministro degli Affari Esteri del Regno Unito, Dominic Raab. L'evento, si legge in una nota della Farnesina, è parte di una serie di incontri virtuali per commemorare il 75esimo anniversario delle Nazioni Unite e si è svolto alla presenza del Segretario delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, con la partecipazione di membri del settore privato e della società civile. Nel suo intervento, il ministro Di Maio ha ricordato l'impegno dell'Italia, quale partner del Regno Unito nell'organizzazione della Cop26 e Presidenza di turno G20, a favore del rilancio degli sforzi multilaterali nella lotta ai cambiamenti climatici. Il ministro ha inoltre confermato l'obiettivo dell'Italia di sostenere la "green economy" per una ripresa sostenibile, e ha ribadito la determinazione del nostro Paese per una transizione energetica pulita, fondata sul nesso strategico tra energia, clima e tecnologia. (Com)