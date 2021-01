Usa: Biden, Trump non dovrebbe rimanere in carica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, ritiene che l'attuale inquilino della Casa Bianca, Donald Trump, non dovrebbe rimanere in carica. Lo ha detto lo stesso Biden parlando con i giornalisti dopo aver ricevuto il secondo richiamo del vaccino contro il coronavirus. "Penso - ha detto l'ex vice di Barack Obama - che il presidente Donald Trump non dovrebbe rimanere in carica. Punto". Biden ha fatto sapere di aver parlato con alcuni senatori a proposito dell'ipotesi di impeachment contro Trump, il secondo episodio di messa in stato di accusa a suo danno qualora l'iniziativa dei legislatori democratici vada in porto. (Nys)