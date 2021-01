Emirati-Iraq: Mohammed bin Zayed e presidente Salih discutono ultimi sviluppi in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di una telefonata avvenuta oggi, il presidente dell’Iraq, Barham Salih, e il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, hanno discusso delle relazioni bilaterali fra i due Paesi e dei mezzi per sviluppare la cooperazione bilaterale in vari ambiti, oltre che della situazione regionale e internazionale. Lo riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. Le parti hanno inoltre affrontato varie questioni regionali e internazionali di comune interesse. Il presidente iracheno ha in particolare affrontato la situazione epidemiologica nei due Paesi, sottolineando gli sforzi compiuti per affrontarne le conseguenze umanitarie, economiche e sanitarie, in aggiunta all’importanza di mantenere cooperazione e coordinamento fra Abu Dhabi e Baghdad anche nella fase post-pandemica. Fra i dossier regionali e internazionali presi in considerazione, le parti si sono soffermati in special modo sugli ultimi sviluppi del mondo arabo, sottolineando l’importanza di rafforzare sicurezza, stabilità, pace e sviluppo per tutti i popoli del Medio Oriente, regione che affronta crisi e difficoltà che ne esauriscono le capacità e le risorse, umane e materiali. L’erede al trono di Abu Dhabi, da parte sua, ha confermato il sostegno degli Emirati all’Iraq, specialmente per quanto riguarda i suoi interessi, il mantenimento della sua sicurezza e stabilità, e il superamento delle sfide che il Paese affronta. Salih ha invece ringraziato Al Nahyan, elogiando la posizione di Abu Dhabi a sostegno del popolo iracheno a tutti i livelli e in diverse circostanze. (Res)