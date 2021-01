Scuola: Ascani, bene pubblicazione bozza linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state pubblicate nei giorni scorsi le linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6, che serviranno a regolare il funzionamento educativo e didattico di questo segmento. Il documento, elaborato dalla commissione nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione costituita ai sensi del decreto legislativo numero 65 del 13 aprile 2017, è stato approvato in forma di bozza e nei prossimi mesi sarà sottoposto a un'ampia consultazione con tutti i soggetti interessati per poi diventare lo strumento di orientamento per lo sviluppo qualitativo di questo settore. "Si tratta di un passaggio importante per l'attuazione del sistema integrato e ho fortemente voluto l'elaborazione e la condivisione di queste linee, perché consentono di delineare una cornice culturale e pedagogica che riconosce il valore pienamente educativo delle diverse strutture formative rivolte alle bambine e ai bambini italiani fino ai 6 anni di età", dichiara la viceministra all'Istruzione Anna Ascani, che ha la delega al sistema integrato 0-6. "Ringrazio la commissione per l'impegno e sono soddisfatta per la sua riattivazione, perché rappresenta un importante spazio di lavoro. L'elaborazione di documenti che guardano con un pensiero positivo ai servizi educativi in vista del loro potenziamento, proprio in una situazione in cui permangono grandi preoccupazioni per la situazione sanitaria e pandemica, è un segnale di fiducia verso un futuro di piena ripresa per il nostro Paese a partire dalle generazioni dei più piccoli", conclude Ascani. (Com)