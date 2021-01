Cina: ministro Esteri Wang, Pechino consegnerà "urgentemente" i vaccini Covid al Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina consegnerà "urgentemente" i vaccini anti-Covid al Myanmar per aiutare il Paese vicino a controllare la pandemia. "Credo che l'amicizia tra Cina e Myanmar si approfondirà ulteriormente attraverso la prova della pandemia di Covid-19", ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, al presidente del Myanmar Win Myint a Naypyidaw. Il diplomatico cinese ha iniziato oggi un tour di sei giorni nel sud-est asiatico. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva "Cgtn", da parte sua il presidente del Myanmar ha affermato: "Anche se in tempi di pandemia globale, [Wang] è stato comunque tra i primi membri di governi stranieri a venire in visita nel nostro Paese". Il leader birmano ha anche promesso di approfondire i legami con la Cina e si è detto disposto a collaborare con Pechino in ambiti tra cui il vaccino, la cultura e il turismo. (Cip)