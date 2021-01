Francia: fonti stampa, governo potrebbe sanzionare Volkswagen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia potrebbe sanzionare il gruppo tedesco Volkswagen per il mancato rispetto degli impegni presi nel 2011 attraverso Man Energy Solution, controllata che a Saint Nazaire, in Bretagna, realizza anche i motori per i sottomarini della Marina francese. Lo riferisce in anteprima il quotidiano "Les Echos". Dopo aver cercato, senza successo, di vendere Man Energy Solution nel 2020, Volkswagen ha messo in atto una ristrutturazione che ha portato ad una taglio di 2.600 posti di lavoro, di cui 1.650 in Germania e 950 nel resto del mondo. Parigi teme che la società non possa mantenere l'impegno, che prevede la consegna entro il 2030 di motori per sei sottomarini Barracuda. Al momento ne sono stati consegnati solamente la metà. Il ministero delle Finanze e quello della Difesa di Parigi non hanno rilasciato dichiarazioni. Tra le misure che potrebbe prendere la Francia, c'è quella che impone la vendita totale o parziale dell'azienda. Secondo "Les Echos", in Germania questo mercato viene considerato poco redditizio e difficilmente sostenibile. (Frp)