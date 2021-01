Ue: Villarosa (M5s), sì a differimento nuove regole su default, ma no a strumentalizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove regole Ue in materia di default, "così come chiarito dalla Banca d’Italia, non introducono un divieto alla concessione di sconfinamenti, non modificano la definizione di sofferenze e non prevedono alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in Centrale dei rischi". Lo sottolinea in una nota il sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze, Alessio Villarosa. "In base ai nuovi criteri, sicuramente più rigidi rispetto al passato - prosegue Villarosa - per qualificare un’ipotesi di default non è sufficiente l’inadempienza di 100 euro per le esposizioni a dettaglio e 500 per le ulteriori, ma è necessario che l’ammontare dell’arretrato sia anche superiore all’un per cento dell’esposizione complessiva verso una controparte. Con questa precisazione intendo placare l’effetto panico generato da alcune strumentalizzazioni politiche ma, in ogni caso, vista la maggiore rigidità delle nuove regole rispetto al passato credo sia inopportuno prevederne l’entrata in vigore durante l’emergenza epidemiologica covid-19, anche perché verrebbe violata la ratio delle segnalazioni in Centrale rischi in quanto le inadempienze potrebbero dipendere esclusivamente all’emergenza epidemiologica. Reputo necessario un intervento del ministro Gualtieri - continua Villarosa - al fine di promuovere, nelle opportune sedi Ue di riferimento, un differimento dell’entrata in vigore, tra l’altro valutato utile anche dalle associazioni di banche e imprese maggiormente rappresentative. Vista l’emergenza, anche altri Stati membri Ue potrebbero essere interessati al differimento. L’applicazione di queste regole potrebbe compromettere la stabilità del nostro sistema produttivo in considerazione di un possibile aumento 'incolpevole causa covid-19' di qualche inadempienza. Un semplice differimento - conclude Villarosa - consentirebbe alle imprese di ritrovare il proprio equilibrio e di prepararsi al superamento della crisi epidemiologica proprio per ritornare pienamente operativi e con la giusta liquidità utile a far fronte alle proprie esposizioni". (Com)