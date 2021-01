Napoli: aggiornato in prefettura il piano neve per la viabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, all’esito della riunione del comitato operativo per la Viabilità ha adottato il decreto di aggiornamento del Piano operativo per la gestione delle emergenze in materia di viabilità connesse al rischio neve sui tratti stradali e autostradali ricadenti nell’ambito metropolitano (A1, A16, A30, A56, Tangenziale di Napoli zona collinare) per la stagione invernale 2020/2021. L'annuncio in una nota. (Ren)