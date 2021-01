Monza: entrano in servizio venti nuovi agenti della Polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Monza entrano in servizio venti nuovi agenti di Polizia Locale. In diverse centinaia - ricorda in una nota il Comune di Monza - si erano iscritti all'Arena di via Stucchi lo scorso 5 ottobre e dopo le prove preselettive e le prove orali stamattina hanno preso servizio i venti agenti selezionati. Il sindaco Dario Allevi e l'assessore alla Sicurezza Federico Arena, che hanno portato il loro saluto ai neo agenti, hanno sottolineato come la sicurezza urbana è considerata dall'amministrazione comunale una priorità assoluta. "Prevenzione e repressione – hanno spiegato il sindaco e l'assessore - sono le parole chiave da cui passa il lavoro della Polizia locale per garantire la sicurezza dei cittadini. L'aumento dell'organico del Comando di via Marsala è la premessa per garantire un ulteriore presidio nel territorio, anche nei quartieri. Il nostro impegno è investire risorse per migliorare l'efficienza e la preparazione delle nostre donne e uomini in divisa". Dei nuovi venti agenti, 14 sono uomini e sei donne. L'età media è di 31 anni, il più giovane ne ha 21 e il più anziano 45. I laureati sono otto, mentre dodici sono diplomati. Gli agenti inizieranno un percorso di formazione di circa tre mesi. Un training che si svolgerà in aula e sul campo, attraverso l'affiancamento con agenti già in servizio. Entro la primavera i nuovi venti agenti saranno operativi. I venti nuovi agenti entreranno a rinforzare il corpo di Polizia locale che attualmente conta 101 agenti e 26 unità amministrative presso il Comando di via Marsala coordinato da comandante Pietro Curcio. (com)