- E' davvero "incomprensibile come si possa evocare una crisi di governo in questo momento". Lo scrive su Facebook il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi. "L'immobilismo non è di questo governo, e a chi ci accusa di questo ricordo solo alcune delle cose fatte nelle ultime settimane. Immobilismo? Altro che 'immobili'. Non ci siamo mai fermati, e non dobbiamo fermarci adesso", conclude. (Rin)