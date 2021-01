Banche: Mps, cda nomina Credit Suisse advisor con Mediobanca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Mps, "riunitosi in data odierna, comunica di avere conferito a Credit Suisse un incarico di advisor finanziario al fine di affiancare Mediobanca nella valutazione delle alternative strategiche a disposizione della Banca e operare una verifica degli interessi di mercato da parte di operatori di primario standing". Lo rende noto un comunicato. "Tale sounding è finalizzato alla successiva apertura di una data room. Si informa, inoltre, che il consiglio di amministrazione programmato per il prossimo 19 gennaio è stato posticipato al 28 gennaio 2021". (Com)