Albania: premier Rama riceve vaccino contro il Covid-19

- Il primo ministro albanese Edi Rama è stato vaccinato oggi contro il Covid-19 dando inizio anche simbolicamente al piano di vaccinazioni nel suo Paese. Rama è stato vaccinato allo stadio Air Albania di Tirana. Il premier albanese è stato la seconda persona in Albania a ricevere il vaccino, subito dopo la direttrice dell'ospedale per le malattie infettive Najada Como. Il premier ha precisato di non voler scavalcare nessuno facendosi il vaccino già oggi, evidenziando invece che il suo è stato il gesto più chiaro per incoraggiare la popolazione e per far comprendere che si tratta di qualcosa di sicuro. "Il vaccino non è obbligatorio ma è raccomandato: deve essere privo di sciocchezze e veleni da parte di fonti cospirative", ha aggiunto il premier albanese. "È iniziata la vaccinazione dei cittadini albanesi contro il Covid-19", ha scritto Rama su Facebook, precisando che nel Paese è da oggi disponibile per l'utilizzo il vaccino prodotto da Pfizer-BioNTech, "La vaccinazione è iniziata. Si tratta di una lotta contro un nemico invisibile e una grande offensiva per fare in modo che sparisca definitivamente dalle nostre vite", ha scritto Rama. Il governo albanese ha precedentemente acquisito 500 mila dosi del vaccino Pfizer-BioNTech, di cui le prime 10.750 dosi dovrebbero arrivare a gennaio e altre 30.250 dosi a febbraio.(Alt)