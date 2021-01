Usa: in calo gli indici a Wall Street, crolla Twitter dopo il blocco al profilo di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incertezza politica statunitense, dovuta alla turbolenta transizione tra l’amministrazione del presidente Donald Trump e quella di Joe Biden, si riflette anche sul mercato azionario, dove gli indici di Wall Street segnano oggi un calo abbastanza trasversale. Tra le perdite più evidenti spicca quella di Twitter, il social network fondato da Jack Dorsey, le cui azioni sono crollate del 7,5 per cento per la preoccupazione da parte degli investitori che la società possa subire un contraccolpo da parte dei legislatori - o dagli utenti stessi - dopo aver bandito l'account personale del presidente Trump. Quest’ultimo si sarebbe reso protagonista, tramite i suoi messaggi su Twitter, di forme di istigazioni alla violenza, come quelle che hanno portato all’assalto al Campidoglio del 6 gennaio scorso. Le azioni di Facebook hanno perso il 2,8 per cento all'inizio degli scambi, quelle di Apple l’1,6. Secondo il “Wall Street Journal”, il calo generalizzato è motivato anche dalla diffidenza degli investitori di fronte alla prospettiva di una regolamentazione intensificata del mercato negli anni a venire. L’indice S&P 500 è sceso dello 0,4 per cento, dopo aver toccato il massimo storico venerdì. Il Nasdaq ha perso lo 0,6. Il Dow Jones Industrial Average ha perso circa 85 punti, o lo 0,3 per cento.(Nys)