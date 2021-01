Energia: nave posatubi Akademik Cherskij lascia zona di costruzione del Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave posatubi Akademik Cherskij ha lasciato la zona di costruzione del gasdotto Nord Stream 2, spostandosi in direzione est. È quanto si apprende dai dati del portale di monitoraggio delle navi MarineTraffic, elaborati dall'agenzia di stampa russa "Tass". La destinazione della nave posatubi non è tuttavia indicata. Lo scorso 6 gennaio è stato annunciato l'arrivo della nave nella zona di costruzione del gasdotto che dovrà raddoppiare il gas russo in arrivo in Germania attraverso il Mar Baltico.(Rum)