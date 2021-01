© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come si può in questo momento agitare crisi?". Se lo chiede Walter Verini, deputato del Partito democratico, che a Rainews su Renzi ha aggiunto che "in genere alza i toni e urla chi non è convinto delle proprie ragioni" e che "si ragiona per costruire, non con gli ultimatum".(Rin)