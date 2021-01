Germania: governo, test obbligatorio per chi proviene da aree ad alto rischio Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi entra in Germania da aree ad alto rischio di coronavirus potrebbe essere presto obbligato a sottoporsi al test per l'accertamento dell'infezione una volta nel Paese. È quanto comunicato dall'incaricato del governo federale per il Turismo, Thomas Bareiss. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'esecutivo della cancelliera Angela Merkel intende introdurre un sistema a più livelli nel nuovo regolamento sugli ingressi in Germania durante la pandemia. La normativa potrebbe essere approvata dal governo federale il 13 gennaio. In base alla prossima disciplina, paesi e regioni con più di 200 nuovi contagi su 100 mila abitanti in sette giorni verranno classificati dalle autorità tedesche come “aree ad alto rischio” di coronavirus. Chi entrerà in Germania da tali territori dovrà rispettare una serie di obblighi. Da un lato, viene confermato il dovere di effettuare un test per il coronavirus entro le 48 ore precedenti o successive l'ingesso in Germania. Permane poi la quarantena di dieci giorni già in vigore. L'isolamento può essere dimezzato in caso di test per il Covid-19 con esito negativo, effettuato dopo cinque giorni dall'ingresso in Germania. Dall'altro, viene introdotto l'obbligo di sottoporsi a un test Pcr per la Sars-Cov2 una volta nel Paese per chi proviene da aree ad alto rischio di contagio. Finora, il governo tedesco ha classifica come aree a rischio Covid-19, paesi e regioni dove l'incidenza dei contagi è di 50 casi ogni 100 mila abitanti in una settimana. (segue) (Geb)