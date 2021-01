Germania: governo, test obbligatorio per chi proviene da aree ad alto rischio Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Bareiss, l'esame potrebbe essere obbligatorio anche per i viaggiatori provenienti da aree in cui si sta diffondendo una mutazione del coronavirus, con la variante britannica notevolmente più contagiosa. “Dobbiamo davvero stare attenti: se i virus mutati si diffondono più intensamente in Germania, si produce una rapida catena di infezioni”, ha avvertito l'incaricato del governo federale per il turismo. Per Bareiss, tale sviluppo “metterebbe a dura prova il sistema sanitario” tedesco, che già deve far fronte a “casi occasionali” della variante britannica del Covid-19. Intanto, non è ancora chiaro come funzionerebbe esattamente il nuovo test obbligatorio per i viaggiatori provenienti da “aree ad alto rischio” Sars-Cov2. Il ministero della Salute tedesco ha fatto sapere che le discussioni sono ancora in corso. L'attuazione del nuovo regolamento sugli ingressi in Germania durante la pandemia sarà di competenza dei Laender. Pertanto, la normativa potrà essere diversa nei 16 Stati tedeschi. (Geb)