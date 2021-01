Editoria: Pier Silvio Berlusconi, grazie a Papa Francesco per importantissima opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie a Papa Francesco per averci dato l’importantissima opportunità di realizzare un vero e unico servizio per il pubblico: siamo orgogliosi e onorati del valore editoriale espresso ieri sera da Tg5 e Mediaset con la diffusione in tutto il mondo del messaggio del Santo Padre. Così Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, a commento dell’intervista in esclusiva mondiale a Papa Francesco, che ieri sera ha permesso a Canale 5 di essere prima rete italiana assoluta con oltre 5,4 milioni di telespettatori. (Com)