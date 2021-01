Monza: truck di PizzAut al San Gerardo, pizze per sanitari al lavoro contro Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il truck di PizzAut è atteso a Monza per venerdì 15 gennaio alle ore 13.00. Le gustose “pizze speciali”, sfornate da uno staff composto da persone autistiche, saranno offerte ai sanitari dell’Ospedale San Gerardo, in segno di gratitudine verso uno degli avamposti del territorio nella quotidiana lotta contro il virus, impegnato nelle ultime settimane anche nella campagna vaccinale. Il PizzAutobus, attrezzato con il forno e tutti gli ingredienti necessari, sostituisce in questo momento l’attività della nuova pizzeria la cui sede è pronta ma ancora da inaugurare a causa delle restrizioni introdotte per la pandemia. Ad accogliere Nico Acampora e il truck delle pizze e ad accompagnare i ragazzi nella consegna dei pasti ai sanitari - fa sapere una nota del Comune di Monza - ci saranno il direttore generale dell’Asst di Monza Mario Alparone e il sindaco Dario Allevi. “Sono certo che nutrire l’inclusione sarà come sempre un momento coinvolgente e ricco di emozioni”, anticipa in una nota il sindaco Dario Allevi. “Il messaggio che oggi PizzAut ci consegna è di fondamentale importanza – aggiunge il direttore generale dell'Asst Monza Mario Alparone – e sottolinea almeno tre aspetti, quello dell’inclusione, quello della solidarietà agli operatori sanitari ed in questo momento anche di sostegno all’importanza della campagna vaccinale anti-Covid su cui ci stiamo particolarmente impegnando”. (segue) (com)