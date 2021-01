Monza: truck di PizzAut al San Gerardo, pizze per sanitari al lavoro contro Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per i ragazzi di PizzAut e per noi genitori è una grande emozione essere al San Gerardo e poter ringraziare il personale sanitario impegnato nella lotta al Covid, lo faremo nel modo che più ci appartiene attraverso il calore, l'amore e la bontà delle nostre pizze. PizzAut ha un legame molto particolare con l'ospedale monzese, in terapia intensiva cardio chirurgica lavora Stefania la mamma di Leo, il bimbo autistico da cui è nato il progetto PizzAut oltre ad i genitori di Alessandro uno dei pizzaioli del progetto”, dichiara Nico Acampora fondatore del progetto. “Vogliamo sostenere anche la campagna vaccinale, noi cerchiamo di contrastare il virus dell'ignoranza e del pregiudizio nei confronti dell'autismo, il personale del San Gerardo è impegnato a vaccinare contro il virus del Covid. In qualche modo siamo colleghi”, aggiunge Acampora con ironia. (com)