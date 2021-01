Turchia: predicatore Adnan Oktar condannato a 1.075 anni di carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale di Istanbul, in Turchia, ha condannato oggi Adnan Oktar, capo di un culto che gli inquirenti considerano un’organizzazione criminale, a un totale di 1.075 anni e tre mesi di carcere. Oktar, a processo dal settembre 2019 insieme ad altre 235 persone, era imputato per vari capi d’accusa, fra cui spionaggio e violenza sessuale. Oktar e decine di suoi seguaci sono stati arrestati nel 2018 in varie località del Paese: le 500 pagine dell’atto di incriminazione dipingono il predicatore e i suoi proseliti come un gruppo criminale dedito a ricatti, estorsioni, riciclaggio di denaro e altri reati. Altre accuse comprendono lo spionaggio politico e militare, tortura, sequestro, truffa, minacce, tentato omicidio e falso. In particolare, il leader della setta è stato condannato per aver fondato e guidato un’organizzazione criminale a sostegno della Feto (sigla con cui Ankara designa il presunto gruppo terroristico guidato dal predicatore turco Fethullah Gulen) e per varie altre accuse. Oktar, anche noto con lo pseudonimo di Harun Yahya, è diventato noto per aver diffuso il proprio culto tramite una Fondazione per la ricerca scientifica, creata per promuovere libri anti-evoluzionistici, e per aver fondato negli anni 2000 il canale televisivo “A9 Tv”. Difendendosi dalle accuse di violenza sessuale, Oktar ha sostenuto davanti al tribunale di avere “quasi mille fidanzate” e di avere un “amore straripante per le donne”. (Tua)