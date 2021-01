Imprese: costituita ITsArt, nuova società per piattaforma digitale della cultura italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata costituita la nuova società ITsArt, partecipata al 51 per cento da Cassa depositi e prestiti e al 49 per cento da Chili, che gestirà la piattaforma digitale della cultura promossa dal ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo insieme a Cdp, a sostegno del patrimonio artistico-culturale italiano. Stando al relativo comunicato stampa, il nome scelto per la piattaforma esprime la proiezione internazionale dell'iniziativa e rimarca lo stretto legame tra il nostro paese e l’arte. ITsArt nasce infatti da un concetto semplice e immediato che è al cuore del progetto: “Italy is art” (l’Italia è arte). La piattaforma, prosegue la nota, sarà dunque il nuovo palcoscenico virtuale che consentirà di estendere le platee e promuovere nuovi format per il teatro, l'opera, la musica, il cinema, la danza e ogni forma d'arte, live e on demand: una piattaforma con modalità di fruizione innovative per attrarre nuovi pubblici con contenuti disponibili in più lingue. Un ricco catalogo che attraversa città d'arte e borghi, teatri e musei anche attraverso il repertorio delle più grandi istituzioni culturali del nostro paese e una forte attenzione ai nuovi talenti. (segue) (Com)