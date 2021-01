Imprese: costituita ITsArt, nuova società per piattaforma digitale della cultura italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attesa del lancio dell'iniziativa previsto nei primi mesi del 2021, è online il sito internet dedicato dove è presente una landing page che fornirà costantemente gli aggiornamenti e le indicazioni per gli addetti ai lavori: sul sito è attivo un indirizzo mail al quale è possibile inviare proposte di contenuti anche legati a eventi e manifestazioni culturali. L'obiettivo alla base del progetto è quello di sostenere il settore delle performing e visual arts con particolare attenzione alle realtà minori maggiormente colpite dall'emergenza Covid-19. Attraverso la piattaforma si potrà accedere a un'offerta ampia e diversificata per la visione live e on-demand di concerti e opere teatrali, si potranno effettuare tour virtuali dei principali musei italiani e delle maggiori mostre di interesse pubblico, visitare festival e fiere e scegliere fra un ampio catalogo di film e altri contenuti tematici. (Com)