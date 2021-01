Imprese: assessore Lazio, grande partecipazione a bando Ristoro Irap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Importante risposta di imprese e professionisti già oggi, primo giorno di apertura, al bando Ristoro Lazio Irap. In tutto, alle ore 17.30, sulla pagina dedicata all'avviso sono stati registrati già 47.159 accessi complessivi, risultano compilate 2.901 domande, di cui 2.028 già completate, acquisite e protocollate, e sono state date risposte a 392 tra richieste di assistenza e di chiarimenti". Lo dichiara in una nota l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Paolo Orneli. "Questa rilevante risposta – continua Orneli – è il segno che i nostri sforzi per andare incontro alle necessità delle categorie produttive hanno riscosso il loro interesse. Partecipare al bando è facile, c'è tempo fino all'8 febbraio e ci sono risorse sufficienti per finanziare tutte le domande che arriveranno". La partecipazione al bando può avvenire solo per via telematica all'indirizzo internet "https://www.regione.lazio.it/ristorolazioirap/" e la domanda potrà essere firmata digitalmente o in modalità olografa. L'avviso ha una dotazione di 51 milioni di euro e ha come scopo quello di sostenere la liquidità di Mpmi e liberi professionisti con partita Iva del Lazio appartenenti a 283 distinti codici Ateco). Verranno concessi dei ristori il cui importo – un contributo a fondo perduto, fino a un massimo di 25.000 euro a impresa – sarà pari alla rata dell'acconto Irap 2020, originariamente dovuta dalle imprese entro il 30 novembre scorso. È stato pubblicato un manuale per la compilazione delle domande, disponibile sul sito stesso dove si presenta la domanda e sul portale web di Lazio crea, la società della Regione che gestisce il bando.(Com)