Ue: Benifei (Pd), astensione Lega e FdI su Recovery è insulto al lavoro fatto

- L'astensione di Lega e Fratelli d'Italia al regolamento sul dispositivo di ripresa e resilienza (la Recovery and Resilience Facility), al centro del Next Generation Eu, non è altro che un insulto al risultato del lungo e complicato lavoro negoziale di questi ultimi mesi. Lo ha dichiarato il capo delegazione del Pd al Parlamento europeo, Brando Benifei. "Continua la caparbia opposizione di Lega e Fratelli d'Italia agli interessi dei cittadini italiani. Non sostenere nel voto in commissione il Recovery Plan, come fatto oggi, significa una sola cosa: opporsi ai 209 miliardi di euro destinati all'Italia, primo beneficiario tra i Paesi Ue", ha affermato in una nota. "Sono sbalordito dalle dichiarazioni di voto degli esponenti salviniani e meloniani, che tentano di motivare la loro astensione parlando confusamente di austerità e di tasse, nel vano tentativo di trasportare la discussione in una bagarre a livello nazionale, argomenti evidentemente assurdi di fronte al più grande piano di investimenti pubblici del dopoguerra", ha aggiunto. (segue) (Beb)