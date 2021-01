Ue: Benifei (Pd), astensione Lega e FdI su Recovery è insulto al lavoro fatto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La verità è che pur di dare contro al governo ancora una volta sono pronti a sabotare ogni iniziativa dell'Unione europea. Anche a costo di danneggiare i cittadini italiani e il rilancio dell'economia del nostro Paese", ha continuato Benifei. "Stiamo riformando la fiscalità europea per creare risorse proprie dell'Unione in modo da non far gravare sugli Stati membri e sulle future generazioni i costi del debito dell'emergenza pandemica e della ripresa. Abbiamo dinnanzi a noi l'opportunità di trasformare il nostro Paese con risorse straordinarie da destinare all'economia sostenibile, alla digitalizzazione, alla salute e alla ricerca, a infrastrutture moderne e per la riforma della pubblica amministrazione. L'astensione di Lega e Fratelli d'Italia non è altro che un insulto al risultato del lungo e complicato lavoro negoziale di questi ultimi mesi", ha concluso. (Beb)