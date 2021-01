Lavoro: sindacati, c'è impegno a stabilizzazione precari Agenas, ora decreto per farli rientrare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è l'impegno da parte dei ministeri alla stabilizzazione dei precari dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Lo dichiarano Paolo Terrasi, Marco Giobbi e Angelo Angritti, responsabili di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl Roma e Lazio, a margine del presidio di questa mattina al ministero della Salute. "Risultato positivo al tavolo del Ministero della Salute di oggi, dopo il secondo presidio nel giro di pochi giorni indetto per trovare definiva soluzione alla stabilizzazione dei 70 precari storici di Agenas - affermano i sindacati -. Si è finalmente aperto un percorso, con l'impegno dei ministeri della Pa e della Salute, ma non dobbiamo dimenticare che 70 lavoratori e 70 famiglie sono ancora senza stipendio dall'inizio dell'anno. Ora ministri e agenzia facciano in fretta e passino dalle parole ai fatti: serve subito il decreto per farli tornare a lavoro. Ci sono voluti mesi di lotte e presidi sotto ogni sede istituzionale competente, in primis Ministero della Salute, Funzione Pubblica e la stessa Agenas, sostenendo le ragioni di chi da anni ha svolto un ruolo essenziale per le attività dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari, mettendo la propria professionalità al servizio della salute nel delicato compito di coordinamento tra Stato e Regioni in materia di sanità". (segue) (Com)