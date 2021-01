Lavoro: sindacati, c'è impegno a stabilizzazione precari Agenas, ora decreto per farli rientrare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo un primo impegno da parte del ministero della funzione pubblica, oggi - continuano i segretari - si è chiarito finalmente il percorso normativo che dovrà portare alla stabilizzazione negli organici dell'Agenzia dei 70 lavoratori e lavoratrici che operano anche da più di 10 anni con collaborazioni a termine, e che a dicembre hanno visto scadere l'ultimo contratto, e con esso ogni certezza retributiva e professionale. Dall'incontro seguito al presidio di questa mattina, è stato condiviso dai vertici del Ministero e dallo stesso Dg Domenico Mantoan l'impegno a definire la stabilizzazione con un decreto legge ad hoc - proseguono i segretari generali - .Ora i lavoratori devono essere rapidamente riammessi al lavoro, dopo la prospettiva incerta sul loro futuro dovuta alla troppa inerzia di chi ha lasciato scadere i contratti", aggiungono Terrasi, Giobbi e Angritti. "Qui si tratta di lavoratori esperti in un settore centrale come la sanità, indispensabili soprattutto di fronte alla campagna vaccinale in atto. Ringraziamo i lavoratori che hanno partecipato alla mobilitazione senza mai perdere la speranza, anche dopo che si è chiusa la possibilità di trovare per loro una soluzione con la manovra finanziaria". (segue) (Com)