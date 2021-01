Lavoro: sindacati, c'è impegno a stabilizzazione precari Agenas, ora decreto per farli rientrare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati chiedono "alla politica e ai vertici dell'agenzia di non mettere altro tempo in mezzo: bisogna approvare il decreto legge e riassumere i lavoratori in attesa della stabilizzazione. Monitoreremo passo passo la definizione dell'iter legislativo: che ogni ambito dei servizi sanitari pubblici necessiti di investimenti, assunzioni, lavoro stabile e valorizzazione delle professionalità è ormai chiaro. Oggi finalmente si dimostra quanto quello che sosteniamo e difendiamo è semplicemente l'unica strada percorribile, che può e deve essere condivisa da chi amministra i servizi pubblici: solo attraverso la qualificazione e il riconoscimento del lavoro è possibile rafforzare il sistema sanitario tutto e garantire la tenuta dei servizi ai cittadini, in emergenza come nella normalità", concludono i responsabili di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. (Com)