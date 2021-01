Bce: Savona (Consob), lavora a riregolare moneta, criptovalute sono altamente rischiose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatto che "la gente si possa mettere in contatto per stabilire l'esistenza e il valore di una moneta è la vera rivoluzione che può sfuggire di mano ed essere manipolata da chi ha un azzardo morale, cioè rischiare per conto dei risparmiatori". Lo ha detto a Rainews24 il presidente della Consob, Paolo Savona. "E' giunto il momento di riregolare la moneta, è quello che sta facendo la Banca centrale europea", ha aggiunto. "Non basta dire che le criptovalute sono altamente rischiose", perché si sono ormai "inserite nelle transazioni", producendo "confusione fino a una possibile anarchia". (Rin)