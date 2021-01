© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: popolazione per la prima volta in calo nel 2020 - Nel 2020 la popolazione di Taiwan è diminuita per la prima volta, calando di 41.885 unità e attestandosi a 23,56 milioni. Lo indicano i dati diffusi dal dipartimento dell’Anagrafe, secondo cui le principali cause sono il rallentamento delle nascite e l’invecchiamento della popolazione. Alla fine del 2020, la popolazione dell’isola era di 23.561.236 abitanti, in calo dello 0,18 per cento rispetto all’anno precedente. Nel corso dell’anno sono state registrate 165 mila nascite, il 7 per cento in meno rispetto al 2019. I decessi sono stati invece 173 mila, oltre 7 mila in più delle nascite. Secondo quanto reso noto nell’agosto del 2020 dal Consiglio per lo sviluppo nazionale, la contrazione demografica a Taiwan è iniziata a gennaio dello scorso anno, quando è stato raggiunto il record di 23,6 milioni di abitanti. Stando ai dati, nel 2025 un cittadino su cinque avrà più di 65 anni di età. In Estremo Oriente anche la Corea del Sud ha assistito nel 2020 a un declino della propria popolazione per la prima volta. In Cina il tasso di natalità ha raggiunto il suo record storico negativo nel 2019, sulla scia della vecchia “politica dei figli unici”. Secondo l’Accademia delle scienze di Pechino, la popolazione della Repubblica popolare in età lavorativa inizierà a decrescere nel 2027, con inevitabili ricadute sui piani pensionistiche. In Giappone la tendenza demografica negativa è iniziata nel 2018 e, secondo le autorità locali, la popolazione dovrebbe ridursi da 127 milioni a meno di 100 milioni di abitanti entro il 2049. (segue) (Res)