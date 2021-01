© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thailandia: ministro Turismo propone di mettere gli stranieri in quarantena nei golf resort - Il ministro del Turismo della Thailandia, Phiphat Ratchakitprakarn, ha proposto un piano per consentire ai visitatori stranieri di trascorrere il periodo di quarantena obbligatorio nei tanti golf resort del Paese. Lo scrive oggi il quotidiano “Bangkok Post”, secondo cui l’iniziativa ha l’obiettivo di contribuire al rilancio del settore turistico, messo in ginocchio dalla pandemia mondiale di Covid-19. “Ne stiamo discutendo con il ministero della Salute pubblica e con la task force nazionale contro il coronavirus. Vogliamo aprire le porte di hotel e resort ai turisti con certificati medici”, ha spiegato Phiphat. I turisti stranieri potrebbero così trascorrere le due settimane di quarantena all’interno dei resort, muovendosi liberamente al loro interno, usufruendo dei servizi messi a disposizione dalle strutture e giocando a golf piuttosto che isolandosi all’interno delle proprie camere. Il piano, tuttavia, deve ancora essere approvato dal governo. La proposta giunge nel pieno della seconda ondata di contagi, con diverse centinaia di casi giornalieri a partire dallo scorso dicembre. La Thailandia ha registrato finora un numero relativamente basso di contagi, poco più di 10 mila dall’inizio dell’emergenza con 67 morti per Covid-19. Ciononostante, la pandemia ha avuto effetti devastanti sul turismo nazionale, una delle principali voci dell’economia nazionale. (segue) (Res)