- Malesia: premier Yassin annuncia nuove chiusure “mirate” anti-Covid - Il primo ministro della Malesia, Muhyiddin Yassin, ha annunciato oggi l’imposizione di chiusure “parziali e mirate” in buona parte del Paese per contenere l’ultima ondata di contagi da coronavirus. A partire da oggi, cinque Stati - Melaka, Johor, Penang, Selangor e Sabah – e i territori federali di Kuala Lumpur, Labuan e Putrajaya entreranno in “lockdown” per due settimane a partire dalla mezzanotte di mercoledì 13 gennaio. I residenti di tali aree potranno lasciare le proprie case solo per spostarsi entro un raggio di dieci chilometri e solo per acquistare alimenti e altri beni di stretta necessità. Le attività economiche non essenziali saranno chiusi, sebbene bar e ristoranti potranno continuare a operare per le consegne a domicilio. (segue) (Res)