- India: protesta agricoltori, Corte suprema esprime disappunto per gestione negoziato - La Corte suprema dell’India è in udienza per ascoltare diverse petizioni sulle riforme del commercio agricolo e sulle proteste degli agricoltori. Il collegio, presieduto dal giudice capo, Sharad Arvind Bobde, in apertura ha espresso “disappunto” per la gestione della questione da parte del governo, al quale ha chiesto perché non faccia una dichiarazione impegnandosi a sospendere l’attuazione delle tre leggi di riforma. La Corte nel frattempo istituirebbe un comitato di esperti indipendente con l’obiettivo di arrivare a una “soluzione amichevole”. Secondo i giudici una sospensione faciliterebbe il negoziato e aiuterebbe a prevenire incidenti. “Non vogliamo sangue sulle nostre mani”, hanno detto. È stata espressa insoddisfazione, inoltre, per il processo negoziale, così come per le consultazioni politiche, dal momento che “gli Stati si stanno ribellando” contro le nuove leggi. I delegati sindacali e quelli governativi si sono incontrati otto volte senza arrivare a un accordo – gli agricoltori chiedono la revoca delle leggi, l’esecutivo è disposto a concedere emendamenti – e si incontreranno di nuovo il 15 gennaio. Al tempo stesso la Corte ha esortato i manifestanti più anziani a tornare a casa. Le istanze all’esame della massima autorità giudiziaria riguardano sia la costituzionalità delle legge sia lo sgombero dei manifestanti a Nuova Delhi. Il governo è rappresentato dal procuratore generale, Kottayan Katankot Venugopal, e dall’avvocato generale, Tushar Mehta. Quest’ultimo ha detto che la maggioranza dei coltivatori considera vantaggiose le riforme, mentre il primo si è soffermato sui disordini. In rappresentanza degli agricoltori l’avvocato Dushyant Dave ha dichiarato che la “marcia dei trattori” annunciata per il 26 gennaio, giorno della Festa della Repubblica, non si farà. (Res)