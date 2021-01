Yemen: Bahrein accoglie con favore decisione Usa di includere Houthi fra gruppi terroristici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bahrein ha accolto con favore la decisione dell’amministrazione degli Usa di classificare la milizia ribelle sciita yemenita come gruppo terroristico, e di includere i suoi leader nella lista dei terroristi. Lo riferisce un comunicato della diplomazia di Manama, secondo cui la mossa rappresenta un “passo necessario” per porre un limite alle “pericolosi violazioni contro il popolo yemenita fratello”, e per affrontare “l’insistenza” delle milizie Houthi sulla “destabilizzazione della sicurezza” regionale, “in attuazione dell’agenda dell’Iran, che le sostiene”. Il ministero bahreinita elogia inoltre “i grandi sforzi compiuti dagli Stati Uniti per ripristinare pace e sicurezza della regione e nel mondo, la sua lotta al terrorismo e alle sue organizzazioni terroristiche”. (Res)