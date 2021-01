Grecia-Turchia: Mitsotakis, colloqui esplorativi riprendano da dove si erano interrotti nel 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia auspica che i colloqui esplorativi con la Turchia riprendano da dove si erano interrotti nel marzo 2016. Lo ha detto il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis nel corso di una conferenza stampa congiunta a Lisbona con l'omologo portoghese, Antonio Costa. "Quando la data specifica sarà finalizzata, la Grecia inizierà i colloqui esplorativi, ed esprimo la speranza che continueremo da dove avevamo lasciato, cioè nel marzo 2016", ha affermato il capo di governo greco invitando le autorità di Ankara a proporre una data. "L'unico problema che stiamo affrontando è la delimitazione delle zone marittime nell'Egeo". Il capo di governo ha evidenziato come rappresenti un £punto positivo il fatto che la Turchia stia esprimendo la volontà di avviare il processo". Una data stabilita "sarà un primo passo positivo. Il Consiglio europeo ha sottolineato che questa politica richiede coerenza e continuità", ha proseguito. Mitsotakis ha affermato che Atene cerca una "relazione fertile" con la Turchia auspicando che il 2021 possa essere uno snodo fondamentale per le relazioni bilaterali. Il premier greco ha aggiunto che la Grecia discuterà la questione delle zone marittime contese. Rispetto ai fondi europei previsti dal Piano per la ripresa, Mitsotakis ha sottolineato l'urgenza di erogare i fondi ai Paesi. "La Grecia riceverà 32 miliardi di euro e non ci possono essere ritardi. Il primo trimestre del 2021 sarà più difficile delle nostre valutazioni a causa delle nuove ondate di pandemia in diversi paesi", ha rimarcato il leader greco. Il premier di Atene ha anche elogiato i contributi del Portogallo alla questione migratoria ed esteso un invito al primo ministro Costa a partecipare agli eventi per il 200mo anniversario dello scoppio della Rivoluzione greca per l'indipendenza nel 1821. (segue) (Gra)