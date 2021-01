© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A breve inizieranno i lavori per rafforzare il ponte al km 0+800 della strada provinciale Caranella. Partiranno anche i lavori Albano Torvaianica 3+350 - 8+700 (Pavona) per un importo complessivo di 160 mila euro. Altre consegne di lavori sono previste nei prossimi giorni". Lo dichiarano, in una nota, Teresa Zotta, vice sindaco della Città metropolitana di Roma e Carlo Caldironi, delegato alla Viabilità. (Com)