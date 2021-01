Migranti: Bosnia, Unhcr riconosce sforzi per migliorare condizioni nel campo di Lipa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unhcr, Agenzia Onu per i rifugiati, in Bosnia ed Erzegovina, insieme all'Onu e ai partner della società civile, è molto preoccupata per le condizioni in cui si trovano circa 2.000 persone bloccate ed esposte al freddo nel Paese, in particolare nel cantone di Una-Sana, comprese quelle rimaste senza riparo nel campo di Lipa nel comune di Bihać. Lo riferisce un comunicato stampa. La rappresentante dell'Unhcr in Bosnia Erzegovina, Lucie Gagné, è lieta di constatare che, in seguito al forte sostegno da parte di diversi attori, tra cui l'Ue e l'Onu, le autorità bosniache stanno compiendo sforzi considerevoli per affrontare la gestione della situazione dei migranti e dei rifugiati e hanno ora individuato una soluzione provvisoria per circa 900 persone che vivono in condizioni disastrose a Lipa. L’Unhcr chiede ulteriori sforzi da parte delle autorità in tutto il Paese e ribadisce il suo impegno a continuare a sostenerle nel fornire migliori condizioni di accoglienza e servizi efficienti, compreso l'accesso alla procedura di asilo, per le persone che necessitano di protezione internazionale.(Com)