Governo: Bellanova, non determineremo crisi prima di passaggio in Cdm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non determineremo una crisi prima del passaggio in Consiglio dei ministri" sul Recovery plan. Lo ha detto la ministra per le Politiche agricole ed esponente di Italia viva, Teresa Bellanova, a Sky Tg24. "Se il metodo di governo è questo, è evidente che siamo al capolinea – ha spiegato -. Abbiamo elaborato delle proposte e le abbiamo mandate. So bene che non saranno accolti tutti i 60 punti, ma vorremmo sapere quali saranno accettati. Il problema non è nella persona di Conte, non devo avere un rapporto di amicizia con lui, devo avere fiducia istituzionale e un metodo corretto. Ma in questo momento questa correttezza non la vedo”.(Rin)