Carburanti: Mise, riunito al ministero tavolo con aziende e sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi si è riunito il tavolo con aziende e sindacati del settore dei carburanti. Il primo tema affrontato è stato quello dei ristori per il settore che versa in stato di grave crisi. Ho preso l'impegno di verificare la possibilità di inserirli già nel prossimo decreto Ristori". Lo dichiara in una nota Alessia Morani, sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico. "Abbiamo poi affrontato - aggiunge - la questione della generale riforma del comparto a partire dalla necessaria razionalizzazione, riorganizzazione e ristrutturazione della rete, anche per il ruolo che può giocare nella transizione energetica. Altro tema è quello della illegalità diffusa, fiscale e non solo. Ulteriore questione è quella della contrattualistica. Abbiamo convenuto di convocare tavoli tematici coinvolgendo altri soggetti interessati, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ministero del Lavoro, Anci, Agenzia delle dogane, Agenzia delle entrate, procura e commissione Antimafia. Saranno tavoli operativi - conclude la sottosegretaria - funzionali a favorire il confronto e dare risposte alle questioni più problematiche, pur consapevole che si tratta di traguardi ambizioni essendo questi problemi che si trascinano anni". (Com)