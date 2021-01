Varese: aiuti alle imprese, oltre 138mila euro per le realtà del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una boccata di ossigeno per le micro, piccole e medie imprese che, negli ultimi mesi, hanno fatto investimenti per adeguarsi alle normative anti contagio. Palazzo Estense e il Distretto del Commercio varesino hanno assegnato 138.990,66 euro divisi tra 34 esercenti che hanno partecipato al bando del Comune. I fondi fanno parte dei contributi dati da Regione Lombardia per la ricostruzione economica territoriale urbana. “Siamo molto contenti – afferma l'assessore alle attività produttive Ivana Perusin – di poter assegnare questi contributi, una notizia che è ancor più importante se pensiamo ai sacrifici che vengono chiesti a tanti imprenditori. Questi sostegni, che toccano nel loro massimo anche i cinquemila euro, sono rivolti a coloro che, per esempio, per fronteggiare la pandemia hanno risistemato gli spazi del proprio locale o hanno investito su modalità alternative di vendita, come asporto o consegna a domicilio”. Ristoranti, bar, negozi, pasticcerie. Sono diverse le categorie del tessuto economico varesino che hanno partecipato al bando del Comune e che ora riceveranno il contributo assegnato. “A quanti si sono aggiudicati gli aiuti mi permetto di fare una richiesta –prosegue Perusin – è importante rendicontare le spese quanto prima, così che i soldi possano arrivare subito”. Termine ultimo per la consegna delle rendicontazioni, come da bando, sarà il mese di marzo 2021. (Com)