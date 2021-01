Usa: Trump pronto a designare Cuba come Stato sponsor del terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti torneranno già oggi a designare Cuba come Stato sponsor del terrorismo. Lo riferiscono due fonti di alto livello del dipartimento di Stato all’emittente “Bloomberg”. Cuba era stata depennata dalla lista dall’amministrazione dell’ex presidente Barack Obama e l’azione renderebbe più difficile per il presidente eletto Joe Biden la ripresa delle relazioni diplomatiche con L’Avana. L’annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime ore dal segretario di Stato Mike Pompeo, che secondo le fonti accuserà Cuba di ospitare latitanti statunitensi fra cui Joanne Chesimard, incriminata per l’uccisione di un militare nel New Jersey nel 1973, e di rifiutare alla Colombia l’estradizione di membri dell’Esercito di liberazione nazionale (Eln) collegati a un attentato sferrato nel gennaio del 2019 al sud di Bogotà e costò la vita a 22 persone. Attualmente nella lista degli Stati sponsor del terrorismo figurano Siria, Iran e Corea del Nord. (Nys)