Germania: governo intende stanziare 200 milioni di euro per ricerca su mutazioni Covid

- Il governo tedesco intende obbligare i laboratori a svolgere ricerche specifiche sulle mutazioni del coronavirus. A tal fine, l'esecutivo della cancelliera Angela Merkel prevede di stanziare 200 milioni di euro. È quanto si apprende dalla bozza di regolamento sul sequenziamento genico redatta dal ministero della Salute tedesco. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, il documento del dicastero prevede che i test per il Covid-19 effettuati in Germania con esito positivo debbano essere verificati per determinare se contengono le mutazioni del virus scoperte nel Regno Unito e in Sudafrica, altamente contagiose. (Geb)