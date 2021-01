Ambiente: Lepri (Pd), necessario individuare depositi adatti per scorie nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Stefano Lepri, componente della presidenza del gruppo del Partito democratico alla Camera, "la decisione di riprendere il percorso per collocare il deposito nazionale delle scorie nucleari è importante soprattutto in Piemonte, dove oggi sono conservate temporaneamente scorie nucleari pericolose in modo non totalmente sicuro. La ricerca dei potenziali siti, peraltro - continua il parlamentare in una nota -, non potrà prendere in considerazione territori che per varie ragioni, ad esempio vocazioni agricole riconosciute, tutela di ambienti di pregio, danni ambientali già subiti, appaiono fin da subito, con assoluta evidenza, non adatti". (Com)