Roma: Ghera (Fd'I), museo diffuso per memoria Giuliano Dalmati

- "È giusto portare all'attenzione della Regione Lazio l'iniziativa di rendere il nucleo storico del quartiere Giuliano Dalmata di Roma un 'Museo Diffuso', per mantenere viva la memoria nazionale di quel popolo disperso". Così in un comunicato Fabrizio Ghera, capogruppo di Fd'I alla Regione Lazio. "Un progetto ideato e promosso dal coordinamento delle associazioni degli esuli del quartiere Giuliano Dalmata - aggiunge - alle quali va riconosciuto il merito di aver reso nota a tutta la comunità nazionale, la storia tragica delle persecuzioni e dell'esodo di centinaia di migliaia di italiani delle terre d'Istria,Venezia Giulia e Dalmazia. Vicenda per troppi anni volutamente rimossa dalla coscienza popolare, riportata nella memoria storica del nostro popolo grazie all'impegno di storici e studiosi che tanto hanno contribuito al varo della legge 92/2004 che istituisce il Giorno del Ricordo. Centrale in questo processo di ricostruzione degli eventi, di conservazione della cultura e delle tradizioni, di celebrazione di grandi personalità di quei nostri connazionali perseguitati del confine orientale è 'l'Archivio museo storico di Fiume della società di Studi Fiumani' che dal 1963 ha sede nell'omonimo quartiere nel quadrante dell'Eur. Assieme agli altri monumenti curati dall'Anvgd è un punto di riferimento molto importante di questo progetto per il quale Fdi chiede il pieno interessamento della Regione Lazio al fine di realizzare iniziative idonee alla divulgazione e all'approfondimento di una storia di interesse nazionale ed europeo, con il coinvolgimento dell'associazionismo dell'esodo presente nella capitale". (Com)