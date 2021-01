India: vaccino russo Sputnik V, Dr Reddy’s chiede autorizzazione per fase 3 sperimentazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa farmaceutica indiana Dr Reddy’s Laboratories di Hyderabad, nello Stato del Telangana, ha inviato all’ente nazionale di controllo sui farmaci, il Drugs Controller General of India (Dcgi), i dati intermedi della sperimentazione del vaccino russo Sputnik V, al cui sviluppo collabora con il Biotechnology Industry Research Assistance Council (Birac). La dichiarazione di Dr Reddy’s afferma che gli endpoint di sicurezza sono stati soddisfatti nella fase 2 degli studi clinici e ha chiesto l’autorizzazione per l’arruolamento dei volontari per la terza fase. Lo Sputnik V, messo a punto dall’Istituto nazionale di epidemiologia e microbiologia Nikolaj Gamaleja di Mosca e finanziato dal fondo sovrano Russian Direct Investment Fund (Rdif), è basato su vettori adenovirali umani. (segue) (Inn)