Irlanda: Covid, Paese detiene primato per numero di casi per abitanti

- Secondo un nuovo studio pubblicato dalla Johns Hopkins University, l'Irlanda deterrebbe il triste primato mondiale per il numero di contagi da coronavirus in relazione al numero di abitanti. Il Paese infatti ha riportato la scorsa settimana 10.100 casi per milione di abitanti, registrando un netto aumento del numero di infezioni, che era riuscito invece finora ad evitare, contrariamente al resto d'Europa. Secondo quanto riporta la stampa locale, il numero di decessi giornalieri causati dalla malattia potrebbe già eccedere le oltre 100 unità.(Rel)